Американский стартап намерен запустить тысячи спутников, чтобы создать глобальную систему сотовой связи

Такие системы разрабатывают компании SpaceX, OneWeb и Amazon, но если все они намерены обеспечить жителей планеты доступом к интернету, то проект UbiquitiLink предполагает создание системы, обеспечивающей сотовую связь в регионах, где отсутствует доступ к ней.

Как рассказал The Verge сооснователь и исполнительный директор UbiquitiLink Чарльз Миллер, компания намерена создать группировку из тысяч небольших спутников, к которым смогут напрямую подключаться обычные смартфоны, фактически превращаясь при этом в спутниковые телефоны.

При этом Миллер уточнил, что речь идет о создании не альтернативы наземным базовым станциям сотовой связи, а дополняющей их системы, которая позволит обеспечить покрытие в труднодоступных и малонаселенных регионах. Для этого компания намерена предложить сотрудничество операторам сотовой связи, которые в перспективе смогут предлагать абонентам услугу связи через спутники за дополнительную плату или бесплатно.

Проект Ubiquitlink выглядит весьма амбициозным и затратным, но в компании уверяют, что смогли сократить потенциальные издержки. Так, небольшие размеры и вес спроектированных спутников перспективной системы позволят за раз запускать значительно больше аппаратов по сравнению с компаниями, которые работают над своими системами глобальной связи.

Кроме того, Ubiquitlink не нужно разрабатывать оборудование для приема сигнала со спутников на Земле, поскольку принимать сигнал будут сами смартфоны: за счет небольших изменений стандартного софта базовых станций сотовой связи смартфоны будут воспринимать спутники, движущиеся по орбите высотой 500 километров, как наземные вышки. После подключения смартфона спутник передаст сигнал другим спутникам, которые ретранслируют его на сотовую вышку оператора на Земле. Также Миллер пояснил, что для связи спутники будут использовать те же частоты, что и сотовые операторы, тогда как сейчас спутниковые операторы вынуждены добиваться разрешения на использование определенных частот.

Провести испытания прототипа своего спутника стартап планирует в ближайшее время. Недавно грузовой корабль Dragon доставил аппарат на борт Международной космической станции (МКС). По плану астронавты должны перенести аппарат в грузовой корабль Cygnus, который прибыл на орбиту в апреле. На следующей неделе этот корабль отстыкуется от МКС и поднимется на более высокую орбиту, чтобы запустить несколько спутников, включая аппарат Ubiquitlink. После этого специалисты компании протестируют аппарат в сетях 2G и LTE.