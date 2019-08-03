Сб, 3.08.2019
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Ученые нашли территорию с уровнем радиации, как при чернобыльской катастрофе

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Videokaader, millel on näha Fukushima I tuumajamast pärast plahvatust kerkinud suitsu

ФОТО: Reuters TV / Reuters/scanpix

Ученые обнаружили, что в некоторых районах Маршалловых островов уровень радиации выше, чем во время чернобыльской катастрофы 1986-го года. Об этом сообщает Gazeta.ru cо ссылкой на телеканал Fox News.

Как известно, в данном регионе более 60 лет назад прошли испытания ядерного оружия.

Согласно проведенным исследованиям, концентрация ядерных изотопов на некоторых из островов, в том числе Бикини и Наен, была значительно выше предельно допустимого уровня воздействия.

По информации ученых, на данный момент в указанном регионе из-за последствий от испытаний продолжаются человеческие и экологические катастрофы.

Например, к ним относится радиоактивное загрязнение окружающей среды.

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