Испания спасла более 50 детей-мигрантов в Средиземном море

В службе сообщили, что мигранты были замечены в Гибралтарском проливе экипажем Патруля гражданской охраны, который сопроводил их до корабля морской службы спасения.

В службе сообщили, что почти все спасенные мигранты были моложе 18 лет.

Среди спасенных оказались также 8 взрослых: 7 женщин и один мужчина. Все они оказались выходцами из северной Африки.