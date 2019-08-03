Испания спасла более 50 детей-мигрантов в Средиземном море

Морская служба спасения Испании заявила о спасении 59 детей-мигрантов, практических всех несовершеннолетних, пытавшихся пересееечь Средиземное море в маленьком судне, сообщает Associated Press.
В службе сообщили, что мигранты были замечены в Гибралтарском проливе экипажем Патруля гражданской охраны, который сопроводил их до корабля морской службы спасения.
В службе сообщили, что почти все спасенные мигранты были моложе 18 лет.
Среди спасенных оказались также 8 взрослых: 7 женщин и один мужчина. Все они оказались выходцами из северной Африки.
Согласно данным Международной организации миграции, только в этом году при попытке пересечь Седиземное море погибли 840 человек.