Сб, 3.08.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Испания спасла более 50 детей-мигрантов в Средиземном море

Migrandid ootavad Vahemerel päästmist.

ФОТО: GUGLIELMO MANGIAPANE / REUTERS / SCANPIX

Морская служба спасения Испании заявила о спасении 59 детей-мигрантов, практических всех несовершеннолетних, пытавшихся пересееечь Средиземное море в маленьком судне, сообщает Associated Press. 

В службе сообщили, что мигранты были замечены в Гибралтарском проливе экипажем Патруля гражданской охраны, который сопроводил их до корабля морской службы спасения.

В службе сообщили, что почти все спасенные мигранты были моложе 18 лет.

Среди спасенных оказались также 8 взрослых: 7 женщин и один мужчина. Все они оказались выходцами из северной Африки.

Согласно данным Международной организации миграции, только в этом году при попытке пересечь Седиземное море погибли 840 человек.

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