Галерея: в парке Тюри собрались близнецы со всей Эстонии

В парке приключений в Тюри в субботу в седьмой раз прошел всеэстонский слет близнецов. Около полудня в парке были сотни людей. Такой большое количество двойняшек и тройняшек на квадратный километр, очевидно, можно встретить только раз в году - во время слета, пишет Postimees.
Раньше слеты близнецов проходили, например, в зоопарке или Музее под открытым небом в Таллинне. До Ярвамаа мероприятие добралось впервые.
В целом событие напоминало обычное семейное мероприятие, вот только бросались в глаза многочисленные сдвоенные коляски. Колясок для тройняшек было меньше, но встречались и они. Пришли сюда и единственные в Эстонии четверняшки: четыре очаровательные девочки.
Поскольку все проходило в парке приключений, аттракционы , включая батуты, пользовались большим спросом.
Завершило все коллективное фотографирование.