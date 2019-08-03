Сб, 3.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Галерея: в парке Тюри собрались близнецы со всей Эстонии

В парке приключений в Тюри в субботу в седьмой раз прошел всеэстонский слет близнецов. Около полудня в парке были сотни людей. Такой большое количество двойняшек и тройняшек на квадратный километр, очевидно,  можно встретить только раз в году - во время слета, пишет Postimees.

Раньше слеты близнецов проходили, например, в зоопарке или Музее под открытым небом в Таллинне. До Ярвамаа мероприятие добралось впервые. 

В целом событие напоминало обычное семейное мероприятие, вот только бросались в глаза многочисленные сдвоенные коляски. Колясок для тройняшек было меньше, но встречались и они. Пришли сюда и единственные в Эстонии четверняшки: четыре очаровательные девочки.

Поскольку все проходило в парке приключений, аттракционы , включая батуты, пользовались большим спросом.

Завершило все коллективное фотографирование.

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