Галерея: в парке Тюри собрались близнецы со всей Эстонии

В парке приключений в Тюри в субботу в седьмой раз прошел всеэстонский слет близнецов. Около полудня в парке были сотни людей. Такой большое количество двойняшек и тройняшек на квадратный километр, очевидно, можно встретить только раз в году - во время слета, пишет Postimees.