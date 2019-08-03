Сб, 3.08.2019
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Ryanair готовится сократить 900 человек, включая пилотов

FILE PHOTO: A Ryanair airplane taxis past two parked aircraft at Weeze Airport, near the German-Dutch border, during a strike of Ryanair airline crews in Weeze, Germany, September 12, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

ФОТО: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Базирующиеся в Ирландии пилоты и бортпроводники авиакомпании Ryanair боятся лишиться своих рабочих мест на фоне подготовки компании к сокращению 900 постов в предстоящие месяцы, пишет Irish Times.

Глава бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири записал видеообращение, в котором говорит, что в штате компании сейчас на 500 пилотов и 400 бортпроводников больше чем нужно.

Пресс-секретарь Ryanair на этой неделе подтвердил аутентичность видеозаписи, а авиакомпания позднее подтвердила, что сокращения могут затронуть примерно 900 человек из нынешнего персонала. 

О'Лири винит в этом упавшие цены на билеты, рост затрат на персонал и топливо, а также Брекзит.

Источники Irish Times говорят, что увольнения могут затронуть 350 пилотов и 700 бортпроводников в Ирландии. Они потеряют работу если аваикомпания уменьшит объем перелетов из Дублина, Корка, Шэннона и Нока.

Ryainair осуществляет полеты в том числе и в Таллиннский аэропорт.

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