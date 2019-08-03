Ryanair готовится сократить 900 человек, включая пилотов

Глава бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири записал видеообращение, в котором говорит, что в штате компании сейчас на 500 пилотов и 400 бортпроводников больше чем нужно.

Пресс-секретарь Ryanair на этой неделе подтвердил аутентичность видеозаписи, а авиакомпания позднее подтвердила, что сокращения могут затронуть примерно 900 человек из нынешнего персонала.

О'Лири винит в этом упавшие цены на билеты, рост затрат на персонал и топливо, а также Брекзит.

Источники Irish Times говорят, что увольнения могут затронуть 350 пилотов и 700 бортпроводников в Ирландии. Они потеряют работу если аваикомпания уменьшит объем перелетов из Дублина, Корка, Шэннона и Нока.