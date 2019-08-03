Сб, 3.08.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон

МВД выйдет из Союза налогоплательщиков

1

•Siseministeeriumi peamaja asub Tallinnas Pikk tänav 61 ning jääbki sinna, sest ministeerium leidis põhjusi, et mitte Suur-Ameerikasse kolida. (Siin ja teiste piltide juures RKAS-i

ФОТО: SCANPIX

Министерство внутренних дел намерено выйти из Союза налогоплательщиков Эстонии в связи с тем, что формирование налоговой политики не является основным направлением деятельности министерства, сообщает Rus.ERR.

Соответствующее письмо с просьбой прекратить членство министерства в организации с 5 августа 2019 года направил в НКО "Союз налогоплательщиков Эстонии" канцлер МВД Лаури Лугна.

МВД вступило в эту организацию в 2000 году для получения налоговой информации в сфере финансов и начисления зарплаты, включая практику Госсуда, юридические позиции, комментарии к налоговому законодательству и пр., сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время эти вопросы относятся к компетенции Государственного центра опорных услуг, поэтому министерство не нуждается в такой информации.

Членство в организации обходилось МВД в 90 евро в год.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ