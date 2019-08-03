МВД выйдет из Союза налогоплательщиков

Соответствующее письмо с просьбой прекратить членство министерства в организации с 5 августа 2019 года направил в НКО "Союз налогоплательщиков Эстонии" канцлер МВД Лаури Лугна.

МВД вступило в эту организацию в 2000 году для получения налоговой информации в сфере финансов и начисления зарплаты, включая практику Госсуда, юридические позиции, комментарии к налоговому законодательству и пр., сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время эти вопросы относятся к компетенции Государственного центра опорных услуг, поэтому министерство не нуждается в такой информации.