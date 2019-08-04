В центре Таллинна велосипедист сбил ребенка и скрылся, мальчик госпитализирован

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, отметив, что 3 августа примерно в 19.45 в Таллинне на Нарвском шоссе на остановке Hobujaama произошло ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик.

По предварительным данным, неизвестный велосипедист наехал на мальчика, который шел по тротуару. По имеющейся информации, велосипедистов было трое. Молодые люди скрылись с места происшествия в сторону кругового перекрестка Виру. Предположительный виновник ДТП ехал на темном велосипеде, на нем была черная кепка, черная спортивная кофта и темные короткие брюки.

Пострадавшего мальчика доставили в детскую больницу.

"Наехать на ребенка и скрыться с места происшествия, не предложив получившему видимые повреждения пострадавшему помощи - это поступок, достойный осуждения. Такому поведению нет оправдания", - сказал полицейский Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Плоомпуу.

"К сожалению, личность велосипедиста еще не удалось установить, поэтому мы просим помощи свидетелей. Этот велосипедист может и сам связаться с полицией".