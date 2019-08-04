Фото: вооруженный штурмовой винтовкой мужчина расстрелял 20 человек в торговом центре в Техасе

В городе Эль-Пасо в американском штате Техас вооруженный мужчина открыл огонь по людям в универмаге Walmart, убив 20 и ранив 26 человек, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Возраст погибших составляет от двух до 83 лет. Эль-Пасо, в котором проживает около 680 тысяч человек, находится в Западном Техасе через границу от мексиканского города Хуарес.
Многие из тех, кто был в оживленном магазине, пришли сюда, чтобы купить по распродаже школьные принадлежности. Предположительно, в супермаркете находилось около трех тысяч человек.
Губернатор Грег Эбботт на пресс-конференции назвал случившееся отвратительным и бессмысленным актом насилия. "Обычный день для кого-то, посвятившего его неспешному походу по магазинам, превратился в один из самых смертельных дней в истории Техаса", - заявил губернатор
Стрельбу открыл, как уточняет Reuters, 21-летний белый Патрик Крузиос, который был взят под стражу. Он проживал в Аллене, штат Техас, расположенном примерно в тысяче километров к востоку от Эль-Пасо и специально приехал в приграничный Эль-Пасо для расправы над людьми, намереваясь убить как можно большее количество мигрантов.
Известно, что стрелок сдался без сопротивления и спокойно позволил надеть на себя наручники. По законам штата Техас, Крузиосу грозит смертная казнь.
Перед массовой расправой он опубликовал манифест в соцсетях. Подозреваемый осудил "большое количество латиноамериканцев в Техасе", сослался на озабоченность по поводу потери американцами рабочих мест из-за автоматизации и раскритиковал обе политические партии США. В тексте содержится также упоминание о расправе в мечети Крайстчерч в Новой Зеландии, в результате которой погиб 51 человек.
Телеканал Эль-Пасо KTSM опубликовал на своем веб-сайте две фотографии подозреваемого, сделанные камерами слежения, когда он входил в Walmart. На изображениях виден молодой человек в очках, брюках цвета хаки и темной футболке, держащий в руках штурмовую винтовку. На ушах у него были массивные наушники, которые используют при стрельбе.
Президент Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе в Эль-Пасо, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Стивен Гроувс. Трамп назвал сообщения из Техаса "очень плохими"