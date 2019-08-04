Крафтовая революция: в рейтинге лучших пивных городов мира оказался и один город Эстонии

Описывая Таллинн в этом рейтинге, CNN называет пивоварню Põhjala флагманом эстонского крафтового пивоварения и одним из старейших изготовителей крафтового пива в регионе. Põhjala была основана в 2011 году. В статье упоминается открытый в 2018 году этой пивоварней ресторан Põhjala Tap Room с 24 пивными кранами.

Также статья упоминает расположенный в Старом городе бар Põrgu, известный широким выбором эстонского крафтового пива, и рекомендует попробовать там сааремааское пиво Pihtla.

Кроме того, в статье отмечен расположенный в центре Таллинна магазин Taptap, где помимо хорошего пива посетителю предлагают хот-доги в датском стиле. По данным статьи, на полках Taptap выставлено свыше 200 бутылок различного пива.

Лучшие пивные города мира по версии CNN Портленд, Мэн, США Ашвилл, Северная Каролина, США Гранд-Рапидс, Мичиган, США Брюссель, Бельгия Токио, Япония Шанхай, Китай Берлин, Германия Рим, Италия Виктория, Канада Мельбурн, Австралия Кейптаун, ЮАР Лиссабон, Португалия Варшава, Польша Таллинн, Эстония Будапешт, Венгрия