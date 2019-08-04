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Крафтовая революция: в рейтинге лучших пивных городов мира оказался и один город Эстонии

Põhjala Tap Room

ФОТО: TMW pressimaterjal

Американское масс-медиа CNN cоставило список из 15 лучших городов мира в контексте крафтового пивоварения: среди них можно найти и Таллинн, пишет Postimees.

Описывая Таллинн в этом рейтинге, CNN называет пивоварню Põhjala флагманом эстонского крафтового пивоварения и одним из старейших изготовителей крафтового пива в регионе. Põhjala была основана в 2011 году. В статье упоминается открытый в 2018 году  этой пивоварней ресторан Põhjala Tap Room с 24 пивными кранами.

Также статья упоминает расположенный в Старом городе бар Põrgu, известный широким выбором эстонского крафтового пива, и рекомендует попробовать там сааремааское пиво Pihtla. 

Кроме того, в статье отмечен расположенный в центре Таллинна магазин Taptap, где помимо хорошего пива посетителю предлагают хот-доги в датском стиле. По данным статьи, на полках Taptap выставлено свыше 200 бутылок различного пива.

Лучшие пивные города мира по версии CNN

Портленд, Мэн, США

Ашвилл, Северная Каролина, США

Гранд-Рапидс, Мичиган, США

Брюссель, Бельгия

Токио, Япония

Шанхай, Китай

Берлин, Германия

Рим, Италия

Виктория, Канада

Мельбурн, Австралия

Кейптаун, ЮАР

Лиссабон, Португалия

Варшава, Польша

Таллинн, Эстония

Будапешт, Венгрия

Прочитать о каждом городе рейтинга можно здесь.

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