Крафтовая революция: в рейтинге лучших пивных городов мира оказался и один город Эстонии

Американское масс-медиа CNN cоставило список из 15 лучших городов мира в контексте крафтового пивоварения: среди них можно найти и Таллинн, пишет Postimees.
Описывая Таллинн в этом рейтинге, CNN называет пивоварню Põhjala флагманом эстонского крафтового пивоварения и одним из старейших изготовителей крафтового пива в регионе. Põhjala была основана в 2011 году. В статье упоминается открытый в 2018 году этой пивоварней ресторан Põhjala Tap Room с 24 пивными кранами.
Также статья упоминает расположенный в Старом городе бар Põrgu, известный широким выбором эстонского крафтового пива, и рекомендует попробовать там сааремааское пиво Pihtla.
Кроме того, в статье отмечен расположенный в центре Таллинна магазин Taptap, где помимо хорошего пива посетителю предлагают хот-доги в датском стиле. По данным статьи, на полках Taptap выставлено свыше 200 бутылок различного пива.
Лучшие пивные города мира по версии CNN
Портленд, Мэн, США
Ашвилл, Северная Каролина, США
Гранд-Рапидс, Мичиган, США
Брюссель, Бельгия
Токио, Япония
Шанхай, Китай
Берлин, Германия
Рим, Италия
Виктория, Канада
Мельбурн, Австралия
Кейптаун, ЮАР
Лиссабон, Португалия
Варшава, Польша
Таллинн, Эстония
Будапешт, Венгрия
Прочитать о каждом городе рейтинга можно здесь.