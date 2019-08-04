Массовые мероприятия приведут сегодня к ограничениям в движении транспорта

Массовые мероприятия в воскресенье в Эстонии приведут к временным ограничениям в движении транспорта.
Об этом BNS сообщил департамент шоссейных дорог, рекомендовав участникам движения в соответствии с этой информацией планировать свои маршруты.
В Тартуском уезде 4 августа в связи с проведением ярмарки будет снижена скорость движения по шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в районе Меллисте.
На острове Хийумаа в воскресенье на шоссе Хельтермаа-Кярдла-Луйдья в районе деревни Темпа на отрезке между 11,5 и 12,1 километрами на время проведения мероприятия будет снижена скорость движения и введен запрет на остановку транспорта.