Вс, 4.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
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Массовые мероприятия приведут сегодня к ограничениям в движении транспорта

Kiirusepiirangut tähistav liiklusmärk.

ФОТО: Meelis Maibaum / Virumaa Teataja

Массовые мероприятия в воскресенье в Эстонии приведут к временным ограничениям в движении транспорта.

Об этом BNS сообщил департамент шоссейных дорог, рекомендовав участникам движения в соответствии с этой информацией планировать свои маршруты.

В Тартуском уезде 4 августа в связи с проведением ярмарки будет снижена скорость движения по шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в районе Меллисте.

На острове Хийумаа в воскресенье на шоссе Хельтермаа-Кярдла-Луйдья в районе деревни Темпа на отрезке между 11,5 и 12,1 километрами на время проведения мероприятия будет снижена скорость движения и введен запрет на остановку транспорта.

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