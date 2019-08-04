Массовые мероприятия приведут сегодня к ограничениям в движении транспорта

Об этом BNS сообщил департамент шоссейных дорог, рекомендовав участникам движения в соответствии с этой информацией планировать свои маршруты.

В Тартуском уезде 4 августа в связи с проведением ярмарки будет снижена скорость движения по шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в районе Меллисте.