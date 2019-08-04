Вс, 4.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция за сутки задержала 29 нетрезвых водителей

Полиция за сутки задержала 29 нетрезвых водителей

Рейд по выявлению нетрезвых водителей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino /

По сообщению департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки полицией были задержаны 29 нетрезвых водителей, сообщили BNS в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, у  всех задержанных были выявлены признаки употребления алкоголя, сообщили BNS в пресс-службе МВД.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ