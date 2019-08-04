Вс, 4.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Полиция задержала около 830 участников акции протеста в центре Москвы

Meelavaldus Moskvas.

ФОТО: AFP/TASS/Scanpix

Около 830 человек были задержаны в ходе акции за свободные выборы в центре Москвы. Им вменяют нарушение правил участия в акции и неповиновение требованиям сотрудников полиции.

Власти акцию не согласовали, поэтому она проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу.  По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, однако полиция и Росгвардия их жестко задерживала.

Полиция предупреждала митингующих о том, что акция не согласована властями, и просила разойтись. Тех, кто отказывался это сделать, вытесняли в сторону метро, около 14:30 мск начались задержания наиболее активных участников мероприятия.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что на несогласованной акции в российской столице в субботу было задержано 50 несовершеннолетних. 

Мэр Москвы считает, что организаторы акций устраивают несогласованные мероприятия не для блага людей, а «ради чьих-то политических целей». 

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич назвала участников протестной акции в Москве мирными демонстрантами и выразила от имени ЕС надежду на освобождение тех, кого задержали российские власти.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ