Полиция задержала около 830 участников акции протеста в центре Москвы

Власти акцию не согласовали, поэтому она проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу. По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, однако полиция и Росгвардия их жестко задерживала.

Полиция предупреждала митингующих о том, что акция не согласована властями, и просила разойтись. Тех, кто отказывался это сделать, вытесняли в сторону метро, около 14:30 мск начались задержания наиболее активных участников мероприятия.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что на несогласованной акции в российской столице в субботу было задержано 50 несовершеннолетних.

Мэр Москвы считает, что организаторы акций устраивают несогласованные мероприятия не для блага людей, а «ради чьих-то политических целей».