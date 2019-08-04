Новая газета: на акции протеста в Москве была задержана девушка из Эстонии

В Москве в субботу, 3 августа, прошла несогласованная акция протеста «Вернем себе право на выборы» против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.

"Новая газета" сообщила прошлым вечером, что "в ОВД Текстильщики (Отдел МВД России по московскому району Текстильщики - ред.) находится девушка из Эстонии. Ее задержали случайно. Ей скоро возвращаться обратно, но, возможно, назначат суд".

Около полуночи на том же Telegram-канале "Новая газета" написала, что, по их данным, задержанных в ОВД Текстильщики отпустили. Причем без ведома начальника ОВД.

"Так и сказали: вставайте и идите", – передает издание слова источника.