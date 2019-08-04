В порту Таллинна причалило знаменитое круизное судно компании Disney

В воскресенье Таллинн посещают почти 2 300 круизных туристов. В 8 часов утра в столичном порту Ванасадам ошвартовалось судно Disney Magiс с 2 300 интуристами.
Судно Disney Magiс покинет Таллинн в 17 часов.
Это самое первое судно дочерней компанией Disney Cruise Line, принадлежащей The Walt Disney Company. Оно было построено в 1998 году на заводе Fincantieri и способно принимать на борт до 2400 пассажиров, размещаемых в 720 внешних и в 155 внутренних каютах.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.