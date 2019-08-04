Летающий в Таллинн европейский лоукостер Wizz Air вынашивает планы по расширению

Авиакомпания повысит цели по развитию с 16 до 20 процентов на фоне того, как более слабые перевозчики начинают сокращать частоту полетов и закрывают некоторые направления, сообщает портал Skift.com.

Флот Wizz Air полностью состоит из самолетов Airbus, что дает авиакомпании преимущество перед региональным конкурентом - Ryanair, которому пришлось умерить свои амбиции в связи с задержками с поставкой заказанных самолетов Boeing 737 Max. Регуляционные институты по всму миру запретили полеты этих самолетов после двух авиакатастроф.

Исполнительный директор Wizz Air Йозеф Варади сказал, впрочем, что авиакомпания намерена извлечь выгоду не столько из кризиса с Boeing 737 Max, сколько из общих финансовых затруднений конкурентов.

"Вы видите, что европейские авиакомпании шатает в плане финансовых результатов. Думаю, что в этом контексте мы затмили остальных в своей области, и мы думаем, что это создает нам возможности для стратегического хода", - зявил Варади после обнародования результатов компании за первый квартал.

При этом Варади сказал, что Wizz Air, чьи позиции особенно прочны в Восточной и Центральной Европе, будет и дальше крайне осмотрительна в планировании маршрутов и вряд ли выйдет на рынок трансатлантических перелетов.