Транспорт Сил обороны не будут переводить на биотопливо для сохранения боеготовности

Эстония постепенно переходит на биотопливо, о чем много говорится в последнее время. В прошлом году содержание биодобавок в продаваемом на заправках топливе должно было составлять 3,1%, в этом году - 6,4%. Со следующего года это требование дойдет до 10%.

В Министерстве экономики подготовлен законопроект о внесении изменений в закон о жидком топливе, где один из пунктов устанавливает исключения для транспортных средств Сил обороны и Кайтселийта: они со следующего года не должны будут переходить на биотопливо.

Законопроект отмечает, что это было бы проблематично, поскольку большая часть военной техники сейчас простаивает без дела. Из примерно 4500 машин Сил обороны 2500 стоят в гаражах по четыре года.

Как известно, уже 2-процентное содержание биоприсадок приводит к порче дизельного топлива примерно через полгода. Это означает, что машины не смогут стоять в гараже длительное время с полным баком. А поскольку транспорт Сил обороны должен быть всегда готов к бою, немыслимо, чтобы в случае кризиса или военной ситуации его стали бы сначала заправлять.