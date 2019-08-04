Два пьяных пилота арестованы в аэропорту Глазго, рейс отменен

Мужчины в возрасте 45 и 61 года были задержаны полицией перед взлетом самолета, который должен был направляться в Нью-Йорк.

Полиция Шотландии подтвердила, что офицеры были вызваны в аэропорт в 7.35 утра.

Оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Командир воздушного судна и второй пилот были немедленно отстранены от службы и арестованы.