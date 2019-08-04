Два пьяных пилота арестованы в аэропорту Глазго, рейс отменен

Два пилота американской авиакомпании United Airline были арестованы в аэропорту Глазго после неудачного теста на содержание алкоголя в крови.
Мужчины в возрасте 45 и 61 года были задержаны полицией перед взлетом самолета, который должен был направляться в Нью-Йорк.
Полиция Шотландии подтвердила, что офицеры были вызваны в аэропорт в 7.35 утра.
Оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Командир воздушного судна и второй пилот были немедленно отстранены от службы и арестованы.
Пассажиров авиакомпания обещала доставить в город ближайшим рейсом.