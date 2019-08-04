Вс, 4.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Два пьяных пилота арестованы в аэропорту Глазго, рейс отменен

Madridi lennujaam 10. jaanuaril, kui Hispaanias möllas lumetorm.

ФОТО: AFP / Scanpix

Два пилота американской авиакомпании United Airline были арестованы в аэропорту Глазго после неудачного теста на содержание алкоголя в крови.

Мужчины в возрасте 45 и 61 года были задержаны полицией перед взлетом самолета, который должен был направляться в Нью-Йорк.

Полиция Шотландии подтвердила, что офицеры были вызваны в аэропорт в 7.35 утра.

Оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Командир воздушного судна и второй пилот были немедленно отстранены от службы и арестованы.

Пассажиров авиакомпания обещала доставить в город ближайшим рейсом.

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