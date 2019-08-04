Украинский министр: через несколько лет страна лишится половины населения

«Считаю, что примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там (за рубежом)», – заявил он. Дипломат добавил, что другие страны заинтересованы в прибытии к ним большого числа украинцев. «Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов», – отметил Климкин.