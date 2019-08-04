Вс, 4.08.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон

Масштабный сбой в Instagram задел пользователей со всего мира

iPhone.

ФОТО: SCANPIX

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.

По данным сайта Downdetector, проблемы в работе социальной сети начались около 22.17 по времени Восточного побережья США. Чаще всего о сбоях сообщали жители США, Бразилии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

С неполадками также столкнулись в Германии, Мексике, Польше, России, Великобритании, Сербии, Чили, Японии и Малайзии.

Около половины пользователей не смогли обновить ленту новостей, 29 процентам не удалось зайти в свои учетные записи, еще 20% испытывают трудности при просмотре сториз Instagram.

​ В начале июля аналогичный масштабный сбой заставил «прилечь» не только Instagram, но и WhatsApp и Facebook.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ