Масштабный сбой в Instagram задел пользователей со всего мира

По данным сайта Downdetector, проблемы в работе социальной сети начались около 22.17 по времени Восточного побережья США. Чаще всего о сбоях сообщали жители США, Бразилии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

С неполадками также столкнулись в Германии, Мексике, Польше, России, Великобритании, Сербии, Чили, Японии и Малайзии.

Около половины пользователей не смогли обновить ленту новостей, 29 процентам не удалось зайти в свои учетные записи, еще 20% испытывают трудности при просмотре сториз Instagram.