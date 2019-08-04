США ввели санкции против иранского министра за отказ встретиться с Трампом

Ранее об этом сообщил New Yorker, который сослался, что приглашение Зарифу было передано сенатором Рэндом Полом.

"Правительство постоянно предлагало провести переговоры, а затем ввело санкции против министра иностранных дел... если это не смешно, то что это?" – заявил официальный представитель МИД Ирана Али Рабиеи.

Он отметил, выступая по телевидению: "На встрече с сенатором его (Зарифа – ИФ) пригласили на встречу, а затем он попал под санкции".

"Мы считаем, что эти санкции показывают, что политики Белого дома в какой-то степени создали дело по личным мотивам", – сказал он, охарактеризовав такое поведение как "детское".