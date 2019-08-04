Вс, 4.08.2019
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США ввели санкции против иранского министра за отказ встретиться с Трампом

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Дональд Трамп.

ФОТО: SAUL LOEB / AFP

Соединенные Штаты ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа после того, когда он, находясь в США, отклонил приглашение президента Дональда Трампа о личной встрече, подтвердили в воскресенье иранские официальные лица, пишет Интерфакс.

Ранее об этом сообщил New Yorker, который сослался, что приглашение Зарифу было передано сенатором Рэндом Полом.

"Правительство постоянно предлагало провести переговоры, а затем ввело санкции против министра иностранных дел... если это не смешно, то что это?" – заявил официальный представитель МИД Ирана Али Рабиеи.

Он отметил, выступая по телевидению: "На встрече с сенатором его (Зарифа – ИФ) пригласили на встречу, а затем он попал под санкции".

"Мы считаем, что эти санкции показывают, что политики Белого дома в какой-то степени создали дело по личным мотивам", – сказал он, охарактеризовав такое поведение как "детское".

Сам Зариф сказал изданию New Yorker, что не захотел встречаться, поскольку результатом встречи могло быть только двухстраничное заявление по итогам и фотография.

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