У задержанных в Москве 3 августа изымали телефоны. Это связывают с уголовным делом о массовых беспорядках

Глава юридической службы правозащитного проекта "Апология протеста" Алексей Глухов рассказал Би-би-си, что всех задержанных 3 августа опрашивали в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках, заведенному после предыдущей акции 27 июля. После опроса, по его словам, следователи оформляли протокол выемки телефона у свидетеля. Многие из задержанных сдали таким образом свои смартфоны.

Мать одного из задержанных Анастасия Ромашкевич подтвердила Би-би-си информацию об изъятии телефонов у задержанных в ОВД "Таганское". По ее словам, также у всех доставленных в это ОВД просили дать образцы слюны для анализа ДНК.

В "Таганское", как во многие, хотя и не во все, ОВД в Москве, адвокатов не допустили. Глухов подтвердил, что ему тоже известно о попытках, нередко успешных, сбора образцов ДНК у задержанных 3 августа. Эта процедура, по его словам, оформлялась на том же основании, как и выемки телефонов у свидетелей.

Всего 3 августа при разгоне протестующих против отказа в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму было задержано от 600 (по данным МВД) до 828 человек (по данным независимой организации "ОВД-Инфо"). Как минимум 19 из них, по информации "ОВД-Инфо", оставались в ОВД до утра.

Мэр Москвы Сергей Собянин осудил организаторов акции и обвинил их в попытке втянуть в беспорядки людей, многие из которых, по его словам, не имеют к Москве никакого отношения.

Оппозиция устраивала аналогичную акцию протеста за неделю до этого, 27 июля. Ни та ни другая акция не была согласована городскими властями, и обе были разогнаны полицией и Росгвардией, причем 27 июля задержанных было еще больше - свыше 1300 человек по данным "ОВД-Инфо".

В среду 31 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. К концу дня субботы уже девять человек стали обвиняемыми по этому делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Шесть из них уже заключены под стражу; юристы ставят под сомнение правомерность квалификации событий 27 июля как массовых беспорядков; известно, что как минимум четверо обвиняемых не признают вину.

Большинство лидеров протестного движения были помещены под административный арест уже на неделе после 27 июля. Заметным исключением стала незарегистрированный кандидат в городские депутаты Любовь Соболь, которую в очередной раз на несколько часов задержали 3 августа. Тогда она узнала, что отныне проходит в качестве свидетеля и по делу о массовых беспорядках.

Анастасия Ромашкевич, чей сын был задержан 3 августа, рассказала, что его привезли в ОВД "Таганское", где у всех отбирали телефоны и требовали разблокировать их, также просили предоставить образцы слюны. По словам адвоката "Апологии протеста" Василия Сайкина, полицейские никак не обосновывали это требования. В этом ОВД находились по меньшей мере 20 задержанных, сообщало "ОВД-Инфо".

Все задержанные, по словам Ромашкевич, отказались выполнить эти требования. После этого им заявили, что телефоны они смогут получить по адресу Талалихина, 39. Там расположен замоскворецкий межрайонный следственный отдел главного следственного управления СК по Москве.

По словам адвоката Глухова, изъятия телефонов у задержанных по административным статьям - "это что-то новое", ранее были известны лишь единичные случаи, когда полицейские изучали содержимое смартфонов, если задержанные отдавали их добровольно.