Вс, 4.08.2019
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В Швейцарских Альпах разбились насмерть два альпиниста из Германии

Швейцарские Альпы

ФОТО: Thomas Hodel / Reuters / Scanpix

Два альпиниста из Германии погибли в Швейцарии при восхождении на пик Дан-Бланш. Спортсмены сорвались в субботу, 3 августа, когда шли по маршруту южного хребта, сообщила полиция.

Очевидцами падения стали другие альпинисты, которые сообщили о ЧП в спасательные службы. Прибывшим на место на вертолете спасателям не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть двоих мужчин.

Обстоятельства происшествия пока не установлены, расследование ведется. Власти устанавливают личности погибших.

Дан-Бланш - одна из самых высоких альпийских горных вершин, ее высота - 4357 метров.

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