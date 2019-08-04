В Швейцарских Альпах разбились насмерть два альпиниста из Германии

Два альпиниста из Германии погибли в Швейцарии при восхождении на пик Дан-Бланш. Спортсмены сорвались в субботу, 3 августа, когда шли по маршруту южного хребта, сообщила полиция.
Очевидцами падения стали другие альпинисты, которые сообщили о ЧП в спасательные службы. Прибывшим на место на вертолете спасателям не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть двоих мужчин.
Обстоятельства происшествия пока не установлены, расследование ведется. Власти устанавливают личности погибших.
Дан-Бланш - одна из самых высоких альпийских горных вершин, ее высота - 4357 метров.