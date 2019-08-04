Иран задержал в Персидском заливе еще один иностранный танкер

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер, сообщают иранские государственные СМИ в воскресенье, 4 августа. По их информации, бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции остановили танкер вблизи острова Фарси на севере залива.
Сообщается, что инцидент произошел еще 31 июля недалеко от порта города Бушира. Экипаж судна обвиняют его в нелегальной перевозке 700 тысяч литров топлива, предназначенного для ряда арабских государств. Топливо конфисковано, семь членов экипажа задержаны.
С тех пор, как США в 2018 году вышли из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, обострились конфликты в регионе Персидского залива, в которых участвует ряд государств, отмечают наблюдатели. В частности, 13 июня 2019 года в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором Вашингтон обвинил Тегеран.
5 июля власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - задержали иранский танкер Grace 1, посчитав, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы КСИР задержали в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил международного судоходства.