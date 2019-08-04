Отличная новость: венгерский лоукостер открыл новый маршрут из Таллинна

Самолет Airbus A320 будет летать в расположенный на западе Грузии Кутаиси два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Wizz Air вышел на эстонский рынок в июне прошлого года и за это время основательно закрепился в Эстонии. Из Таллиннского аэропорта Wizz Air до сих пор летал три раза в неделю в Киев и с такой же частотой - в Лондон. Теперь авиакомпания добавила третий маршрут, в Грузию.