Вс, 4.08.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Отличная новость: венгерский лоукостер открыл новый маршрут из Таллинна

Odavlennufirma Wizzair hakkab lendama Eesti ja Gruusia vahel.

ФОТО: SCANPIX

Венгерский лоукостер Wizz Air с сегодняшнего дня начинает полеты на линии Таллинн-Кутаиси.

Самолет Airbus A320  будет летать в расположенный на западе Грузии Кутаиси два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Wizz Air вышел на эстонский рынок в июне прошлого года и за это время основательно закрепился в Эстонии. Из Таллиннского аэропорта Wizz Air до сих пор летал три раза в неделю в Киев и с такой же частотой - в Лондон. Теперь авиакомпания добавила третий маршрут, в Грузию.

Wizz Air начала деятельность в 2004 году и стала одной из самых быстроразвивающихся авикомпаний-лоукостеров Европы. Компания обслуживает 600 маршрутов из 25 аэропортов

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