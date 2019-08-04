Видео: француз пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Французский спортсмен и изобретатель Фрэнки Запата впервые успешно пересек пролив Ла-Манш на флайборде - футуристичном летательном аппарате с реактивными двигателями.
Запата стартовал в Сангатте близ Калле и успешно приземлился в Дувре, преодолев расстояние Дуврского пролива в 35,4 км за 22 минуты. В пути его сопровождали вертолеты.
Его флайборд оснащен реактивными двигателями и работает на керосине, который заливается в "рюкзак" пилота, он способен развивать скорость до 190 км/ч. Управляется реактивная платформа наклонами и пультом управления в руках пилота.
В прошлом месяце Запата также отметился участием в параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже. Тогда изобретатель промчался над головами президентов Эммануэля Макрона и Керсти Кальюлайд, а также других европейских лидеров.