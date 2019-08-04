Под Турку яхта столкнулась с моторной лодкой, два человека погибли

В архипелаге Турку, недалеко от острова Сейли вчера небольшая парусная яхта столкнулась с моторной лодкой, в результате чего один человек погиб на месте, а второй - позднее в больнице. Еще четыре человека пострадали.
Согласно информации STT, оба погибших - мужчины средних лет - находились на парусной яхте. Четыре человека получили травмы, один из пострадавших – ребенок, пишет портал Yle.fi.
Во время столкновения на лодке и яхте находилось в общей сложности девять человек, из них четверо - дети.
По фотографиям, сделанным на месте происшествия, видно, что яхта в столкновении потеряла мачту.
По данным береговой охраны, погода во время инцидента была хорошей.
Причина и виновник столкновения пока не определены, расследование продолжается. Пострадавшие суда были отбуксированы в порт.