Вс, 4.08.2019
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Под Турку яхта столкнулась с моторной лодкой, два человека погибли

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Õnnetusse sattunud alused kahe merepäästelaeva vahel Turu saarestikus

ФОТО: Lääne-Soome rannavalve

В архипелаге Турку, недалеко от острова Сейли вчера небольшая парусная яхта столкнулась с моторной лодкой, в результате чего один человек погиб на месте, а второй - позднее в больнице. Еще четыре человека пострадали.

Согласно информации STT, оба погибших - мужчины средних лет - находились на парусной яхте. Четыре человека получили травмы, один из пострадавших – ребенок, пишет портал Yle.fi.

Во время столкновения на лодке и яхте находилось в общей сложности девять человек, из них четверо - дети.

По фотографиям, сделанным на месте происшествия, видно, что яхта в столкновении потеряла мачту.

По данным береговой охраны, погода во время инцидента была хорошей.

Причина и виновник столкновения пока не определены, расследование продолжается. Пострадавшие суда были отбуксированы в порт.

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