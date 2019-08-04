Стала известна причина смерти Вилли Токарева

Российский певец Вилли Токарев скончался в связи с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что в течение последнего месяца он находился в одной из московских клиник. О времени и дате прощания станет известно позднее.

Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

Вилли Токарев на концерте в Таллинне, 2011 год. ФОТО: STANISLAV MOSHKOV /

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — "В шумном балагане" (1981), — которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый".