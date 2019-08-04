Стала известна причина смерти Вилли Токарева

Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын.
Российский певец Вилли Токарев скончался в связи с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.
Также сообщается, что в течение последнего месяца он находился в одной из московских клиник. О времени и дате прощания станет известно позднее.
Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.
В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — "В шумном балагане" (1981), — которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов.
Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый".
В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.