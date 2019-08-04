Законопроект освобождает от подоходного налога пособие многодетным семьям

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что Эстония принимает директиву Европейского совета, которой вносятся корректируются гибридные несогласования, связанные с применением директивы по отношению к третьим странам.

Цель поправки — избежать двойного налогообложения, к которому могут привести гибридные нестыковки, то есть, различия, возникающие при квалификации финансовых инструментов и платежей в разных странах — или при проведении платежей между головной конторой и постоянных местом действия.

Поскольку гибридные несогласования могут привести к двойному вычету или вычету без учета дохода, в законопроекте предусмотрены нормы, в соответствии с которыми, в зависимости от ситуации, налогом облагаются платежи, расходы или убытки, которые можно списать в другом государстве — или которые в другом государстве освобождены от подоходного налога.