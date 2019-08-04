Картина дня: пророчество Хельме, новый авиамаршрут из Таллинна и скрывшийся с места ДТП велосипедист

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Март Хельме предрек Партии реформ скорую смерть
Лидер Эстонской консервативной народной партии Март Хельме на открытии летних дней партии заявил, что Партия реформ умирает. По его словам, противники EKRE действуют по указке крупных корпораций – марионеток Европейского Союза и зарясь на большие деньги. Читать далее...
Отличная новость: венгерский лоукостер открыл новый маршрут из Таллинна
Венгерский лоукостер Wizz Air с сегодняшнего дня начинает полеты на линии Таллинн-Кутаиси. Самолет Airbus A320 будет летать в расположенный на западе Грузии Кутаиси два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Читать далее...
В центре Таллинна велосипедист сбил ребенка и скрылся, мальчик госпитализирован
3 августа примерно в 19.45 в Таллинне на Нарвском шоссе на остановке Hobujaama произошло ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик. Полиция просит помощи очевидцев. Читать далее...
Крафтовая революция: в рейтинге лучших пивных городов мира оказался и один город Эстонии
Американское масс-медиа CNN cоставило список из 15 лучших городов мира в контексте крафтового пивоварения: среди них можно найти и Таллинн. Читать далее...
Массовые мероприятия приведут сегодня к ограничениям в движении транспорта
Массовые мероприятия в воскресенье в Эстонии приведут к временным ограничениям в движении транспорта. Об этом сообщил департамент шоссейных дорог, рекомендовав участникам движения в соответствии с этой информацией планировать свои маршруты. Читать далее...
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Читать далее...
"Наймите охранников": Maxima в Кохтла-Ярве исчерпала терпение полиции
Департамент полиции и погранохраны направил в сеть магазинов Maxima письмо, в котором обратил внимание на то, что блюстители порядка постоянно занимаются случаями краж в трех магазинах Maxima в Кохтла-Ярве, однако сеть не считает положение в этих магазинах чрезвычайным. Читать далее...
Транспорт Сил обороны не будут переводить на биотопливо для сохранения боеготовности
Если обычные автомобили начиная со следующего года должны будут в обязательном порядке заправляться топливом, содержащим уже 10% этанола, то машины Сил обороны и Кайтселийта продолжат ездить на стопроцентом ископаемом топливе. Читать далее...
В порту Таллинна причалило знаменитое круизное судно компании Disney
В воскресенье Таллинн посещают почти 2 300 круизных туристов. В 8 часов утра в столичном порту Ванасадам ошвартовалось судно Disney Magiс с 2 300 интуристами. Читать далее...
Новая газета: на акции протеста в Москве была задержана девушка из Эстонии
Издание "Новая газета" сообщает на своем Telegram-канале, что вчера в Москве во время акции протеста были задержаны 828 человек, в том числе девушка из Эстонии. Читать далее...
Умер певец Вилли Токарев
Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил его сын. Причина смерти артиста не уточняется. О времени и дате прощания станет известно позднее. Читать далее...
Вооруженный штурмовой винтовкой мужчина расстрелял 20 человек в торговом центре в Техасе
В городе Эль-Пасо в американском штате Техас вооруженный мужчина открыл огонь по людям в универмаге Walmart, убив 20 и ранив 26 человек, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Читать далее...
В США произошла третья стрельба за выходные
В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по местным жителям. В результате пострадали семь человек. Читайте далее...
Умер художник по стеклу Иво Лилль
Один из самых известных эстонских художников по стеклу Иво Лилль умер в воскресенье, 4 августа. Читайте далее...
График: названы крупнейшие производители пива в ЕС
Страны Европейского союза, согласно данным Eurostat, произвели за прошлый год более 39 миллиардов литров пива и примерно миллиард литров безалкогольного пива. Читайте далее...
Синоптики порадовали новостью о скором потеплении. Однако есть одно "но"
Предстоящая неделя в Эстонии обещает быть дождливой и прохладной, однако к четвергу в целом по стране станет теплее. Читайте далее...
Галерея: в Лондоне задержан подросток, сбросивший ребенка с десятого этажа
Сегодня в Лондоне полиция задержала подростка, который, предположительно, сбросил с десятого этажа художественной галереи Tate Modern шестилетнего мальчик. Читайте далее...
В Таллинне массово превышают скорость. Но удивительно другое
За первый месяц использования мобильных камер контроля скорости полиция зафиксировала около 2000 случаев превышения скорости. Удивительный факт, но многие таллиннцы считают, что такие камеры устанавливаются частными структурами и вовсе не для контроля скорости. Читайте далее...
Журавли досаждают эстонским фермерам
Ранние сорта уже собраны и эстонский картофель можно увидеть на прилавках магазинов, фермеры надеются на неплохой урожай и поздних сортов, даже несмотря на засуху. Примечательно, что жуков-вредителей этим летом сменили другие хулиганы, на этот раз - из болотных перелетных птиц. Читайте далее...