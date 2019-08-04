Картина дня: пророчество Хельме, новый авиамаршрут из Таллинна и скрывшийся с места ДТП велосипедист

Март Хельме предрек Партии реформ скорую смерть

Лидер Эстонской консервативной народной партии Март Хельме на открытии летних дней партии заявил, что Партия реформ умирает. По его словам, противники EKRE действуют по указке крупных корпораций – марионеток Европейского Союза и зарясь на большие деньги. Читать далее...

Отличная новость: венгерский лоукостер открыл новый маршрут из Таллинна

Венгерский лоукостер Wizz Air с сегодняшнего дня начинает полеты на линии Таллинн-Кутаиси. Самолет Airbus A320 будет летать в расположенный на западе Грузии Кутаиси два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Читать далее...

В центре Таллинна велосипедист сбил ребенка и скрылся, мальчик госпитализирован

3 августа примерно в 19.45 в Таллинне на Нарвском шоссе на остановке Hobujaama произошло ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик. Полиция просит помощи очевидцев. Читать далее...

Крафтовая революция: в рейтинге лучших пивных городов мира оказался и один город Эстонии

Американское масс-медиа CNN cоставило список из 15 лучших городов мира в контексте крафтового пивоварения: среди них можно найти и Таллинн. Читать далее...

Массовые мероприятия приведут сегодня к ограничениям в движении транспорта

Массовые мероприятия в воскресенье в Эстонии приведут к временным ограничениям в движении транспорта. Об этом сообщил департамент шоссейных дорог, рекомендовав участникам движения в соответствии с этой информацией планировать свои маршруты. Читать далее...

Стала известна причина смерти Вилли Токарева

Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Читать далее...

"Наймите охранников": Maxima в Кохтла-Ярве исчерпала терпение полиции

Департамент полиции и погранохраны направил в сеть магазинов Maxima письмо, в котором обратил внимание на то, что блюстители порядка постоянно занимаются случаями краж в трех магазинах Maxima в Кохтла-Ярве, однако сеть не считает положение в этих магазинах чрезвычайным. Читать далее...

Транспорт Сил обороны не будут переводить на биотопливо для сохранения боеготовности

Если обычные автомобили начиная со следующего года должны будут в обязательном порядке заправляться топливом, содержащим уже 10% этанола, то машины Сил обороны и Кайтселийта продолжат ездить на стопроцентом ископаемом топливе. Читать далее...

В порту Таллинна причалило знаменитое круизное судно компании Disney

В воскресенье Таллинн посещают почти 2 300 круизных туристов. В 8 часов утра в столичном порту Ванасадам ошвартовалось судно Disney Magiс с 2 300 интуристами. Читать далее...

Новая газета: на акции протеста в Москве была задержана девушка из Эстонии

Издание "Новая газета" сообщает на своем Telegram-канале, что вчера в Москве во время акции протеста были задержаны 828 человек, в том числе девушка из Эстонии. Читать далее...

Умер певец Вилли Токарев