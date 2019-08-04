Вс, 4.08.2019
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В ЕС призвали отпустить задержанных участников акции протеста в Москве

Флаг Европейского союза.

ФОТО: SCANPIX

Евросоюз призывает российские власти освободить задержанных в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве, передает ТАСС

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в ночь на воскресенье на ее официальной странице в Twitter.

"ЕС ожидает немедленного освобождения более 600 мирных протестующих, задержанных полицией в Москве в ходе демонстрации за честные региональные выборы", – говорится в тексте.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тысячи человек. ПО данным ОВД-Инфо, задержали около 830 человек.

В Москве в субботу, 3 августа, прошла несогласованная акция протеста «Вернем себе право на выборы» против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. 

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