В ЕС призвали отпустить задержанных участников акции протеста в Москве

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в ночь на воскресенье на ее официальной странице в Twitter.

"ЕС ожидает немедленного освобождения более 600 мирных протестующих, задержанных полицией в Москве в ходе демонстрации за честные региональные выборы", – говорится в тексте.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тысячи человек. ПО данным ОВД-Инфо, задержали около 830 человек.