"Наймите охранников": Maxima из Кохтла-Ярве исчерпала терпение полиции

Начиная с 2018 в течение полутора лет полицию вызывали в магазины Maxima в Кохтла-Ярве (по адресам Кескалеэ, 12; Ярвекюла-теэ 50 и Мыйза, 3) 116 раз в связи с кражами.

«Полиция постоянному начинает из-за этого производства. По оценке полиции, владелец данной сети магазинов должен прибегнуть ко всем необходимым методам, чтобы решить данную проблему», - написал полицейский Марк Леппик из Йыхвиского полицейского участка в письме, направленном в Maxima.

Он отметил, что в трех магазинах Maxima в Кохтла-Ярве есть видеокамеры, которые лишь фиксируют произошедшее, и поскольку на месте никогда нет охранника, у магазина нет возможности своевременно задержать нарушителя.

«Учитывая, что в магазине никогда нет охранника, нарушителя невозможно задержать своевременно. Позднее магазин подает заявление, однако на основании видеозаписи не всегда возможно установить, пронес ли человек товар мимо кассы не заплатив или он оставил товар в торговом зале, поскольку видеоохрана не фиксирует на 100 процентов все передвижения. Просим вас в интересах общественного порядка всерьез заняться решением проблемы и прибегнуть к методами, которые исправят положение», - написал Леппик.

Департамент полиции и погранохраны предложил обеспечить на летний период охрану в этих магазинах Maxima.

Руководитель отдела безопасности Maxima Eesti Таури Сепп сказал Postimees, что не считает корректным предавать гласности детали письма до того, как Maxima направит блюстителям порядка свой ответ.

«Считаем необходимым отметить, что магазины региона Кохтла-Ярве никак не выделяются исключительным числом попыток краж. Мы стараемся минимизировать в наших магазинах кражи и попытки краж, для этого во всех наших магазинах есть охранные команды, которые следят за ситуацией в торговом зале и позднее просматривают записи», - сказал Сепп.

Он отметил, что 116 извещений о преступлениях в течение полугода для трех магазинов в среднем меньше, чем два извещения в месяц, что не является ни в регионе, ни в торговле в целом чрезвычайным показателем.

«Однако важно, что более 70 процентов всех этих извещений связаны с личностями, задержанными с поличным, которые вместе с заявлением переданы полиции. Правда в том, что многие задержанные личности неоднократно задерживаются за попытки кражи, однако наша обязанность - сообщать в полицию обо всех этих случаях. К сожалению, когда в магазин заходит знакомая охранникам личность, которую есть основания подозревать в преступных намерениях, даже в этих случаях у нас нет права не пустить данную личность в торговый зал. Конечно, на этих людях сфокусировано внимание и поэтому их ловят при попытке кражи и всех, пойманных на попытке кражи, мы передаем в полицию. Также мы подаем заявление в полицию, когда обнаруживаем кражу позже в ходе анализа», - сказал Сепп.