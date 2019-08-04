Безработных женщин в Таллинне оказалось значительно больше, чем безработных мужчин

Об этом свидетельствует предоставленная BNS статистика Кассы страхования от безработицы.

На втором месте вслед за Таллинном по уровню безработицы была Нарва — здесь на бирже труда зарегистрировались 2467 человек, при этом количество безработных женщин почти на 200 человек превышало число безработных мужчин.

В Тарту в июне было 1888 зарегистрированных безработных и в Пярну — 1178. В остальных городах и волостях Эстонии численность зарегистрированных безработных была ниже одной тысячи человек.