Безработных женщин в Таллинне оказалось значительно больше, чем безработных мужчин

В июне этого года количество безработных женщин превысило численность безработных мужчин на 1047 человека, тогда как в масштабах всего государства не имеющих работы женщин насчитывается на 1768 больше, чем мужчин.
Об этом свидетельствует предоставленная BNS статистика Кассы страхования от безработицы.
На втором месте вслед за Таллинном по уровню безработицы была Нарва — здесь на бирже труда зарегистрировались 2467 человек, при этом количество безработных женщин почти на 200 человек превышало число безработных мужчин.
В Тарту в июне было 1888 зарегистрированных безработных и в Пярну — 1178. В остальных городах и волостях Эстонии численность зарегистрированных безработных была ниже одной тысячи человек.
Всего в Эстонии на бирже труда зарегистрировались 14 286 мужчин и 16 054 женщины.