Умер художник по стеклу Иво Лилль

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник по стеклу Иво Лилль (24.06.1953 - 4.08.2019). Он всегда восхищал нас своими яркими творениями", - говорится в сообщении Эстонского музея прикладного искусства и дизайна в Facebook.