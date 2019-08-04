Вс, 4.08.2019
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Умер художник по стеклу Иво Лилль

Иво Лилль.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Один из самых известных эстонских художников по стеклу Иво Лилль умер в воскресенье, 4 августа, передает Rus.ERR.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник по стеклу Иво Лилль (24.06.1953 - 4.08.2019). Он всегда восхищал нас своими яркими творениями", - говорится в сообщении Эстонского музея прикладного искусства и дизайна в Facebook.

Иво Лилль является лауреатом многих престижных художественных премий. В 2013 году он был избран почетным членом Российской академии художеств.

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