Вс, 4.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

График: названы крупнейшие производители пива в ЕС
Смотрите, сколько производит Эстония

Пинта пива. Иллюстративное фото.

ФОТО: PETER NICHOLLS / REUTERS

Страны Европейского союза, согласно данным Eurostat, произвели за прошлый год более 39 миллиардов литров пива и примерно миллиард литров безалкогольного пива, передает Postimees.

Примерно две третьих общего объема пива, произведенного в ЕС, было произведено в шести странах. Бесспорным лидером по производству пива является Германия с 8,3 миллиардами литров, которые составляют 21 процент от общего объема пива, произведенного в ЕС. Это значит, что каждая пятая бутылка пива из ЕС в прошлом году была из Германии.

За Германией следует Великобритания с 4,5 миллиардами литров, на третьем месте - Польша, которая в прошлом году произвела 4 миллиарда литров пива.

Эстония произвела в 2018 году 137 миллионов литров пива и осталась в нижней части рейтинга. Это не удивительно, учитывая размеры Эстонии. Еще меньше пива производит Латвия, показатель которой составил в прошлом году 77 миллионов литров.

 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ