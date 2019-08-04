График: названы крупнейшие производители пива в ЕС

Примерно две третьих общего объема пива, произведенного в ЕС, было произведено в шести странах. Бесспорным лидером по производству пива является Германия с 8,3 миллиардами литров, которые составляют 21 процент от общего объема пива, произведенного в ЕС. Это значит, что каждая пятая бутылка пива из ЕС в прошлом году была из Германии.

За Германией следует Великобритания с 4,5 миллиардами литров, на третьем месте - Польша, которая в прошлом году произвела 4 миллиарда литров пива.