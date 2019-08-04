График: названы крупнейшие производители пива в ЕС
Страны Европейского союза, согласно данным Eurostat, произвели за прошлый год более 39 миллиардов литров пива и примерно миллиард литров безалкогольного пива, передает Postimees.
Примерно две третьих общего объема пива, произведенного в ЕС, было произведено в шести странах. Бесспорным лидером по производству пива является Германия с 8,3 миллиардами литров, которые составляют 21 процент от общего объема пива, произведенного в ЕС. Это значит, что каждая пятая бутылка пива из ЕС в прошлом году была из Германии.
За Германией следует Великобритания с 4,5 миллиардами литров, на третьем месте - Польша, которая в прошлом году произвела 4 миллиарда литров пива.
Эстония произвела в 2018 году 137 миллионов литров пива и осталась в нижней части рейтинга. Это не удивительно, учитывая размеры Эстонии. Еще меньше пива производит Латвия, показатель которой составил в прошлом году 77 миллионов литров.