В США произошла третья стрельба за выходные

Как отмечается, стрельбу открыл неизвестный из черного автомобиля Camaro. Огонь был открыт возле детской площадки в парке Дуглас в 1:20 по местному времени. В результате стрельбы пострадали четверо мужчин и три женщины. О судьбе подозреваемых в нападении не сообщается, передает Lenta.ru.

Это уже третий акт массовой стрельбы в США за выходные. Ранее в центре Дейтона (штат Огайо, США), неизвестный открыл стрельбу из винтовки возле бара. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Массовый расстрел возле бара произошел около часа ночи по местному времени (08:00 мск) в воскресенье. Этот случилось менее чем через сутки после аналогичного нападения в другом штате США.