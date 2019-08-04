Солдаты-срочники помогали восстанавливать болота в Охепалу

Об этом в воскресенье сообщил портал новостей вещания, по данным которого в течение шести часов военнослужащие Сил обороны построили 20 запруд, которые, как ожидается, должны помочь восстановить почти 250 гектаров угодий.

Руководитель программы реабилитации водно-болотных угодий ELF Юри-Отт Салм сказал, что, поскольку заповедник Охепалу частично находится на территории центрального полигона, то было логично призвать на помощь служащих Сил обороны.

"Мы очень рады, что Силы обороны ответили на наш призыв таким большим числом участников", - сказал Салм.

Он добавил, что ключевыми словами в проекте восстановления водно-болотных угодий являются сохранение редких видов и сокращение выбросов парниковых газов.

"Когда эта работа будет завершена, вода больше не будет стекать в канаву, которая была вырыта почти сто лет назад для дренажа, она впитается в землю и лес здесь станет таким, каким он был когда-то", - сказал принимавший участие в строительстве плотины рядовой Андрус Палу.