Галерея: в Лондоне задержан подросток, сбросивший ребенка с десятого этажа

Мальчика доставили в больницу на вертолете, он в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего молодого человека в качестве подозреваемого в покушении на убийство.

Художественная галерея Tate Modern, которая находится на берегу Темзы, сначала закрыла двери, чтобы никто не мог выйти, однако позже людей начали выпускать.

"Полицию вызвали четвертого августа в 14.40 (по эстонскому времени - 16.40) и сообщили, что с десятого этажа смотровой платформы Tate Modern сбросили маленького мальчика", - сообщила полиция.

"Мальчик в критическом состоянии. Полиция поддерживает его семью", - написано в сообщении.