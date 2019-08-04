Вс, 4.08.2019
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Галерея: в Лондоне задержан подросток, сбросивший ребенка с десятого этажа

Сегодня в Лондоне полиция задержала подростка, который, предположительно, сбросил с десятого этажа художественной галереи Tate Modern шестилетнего мальчик, передает Postimees.

Мальчика доставили в больницу на вертолете, он в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего молодого человека в качестве подозреваемого в покушении на убийство.

Художественная галерея Tate Modern, которая находится на берегу Темзы, сначала закрыла двери, чтобы никто не мог выйти, однако позже людей начали выпускать.

"Полицию вызвали четвертого августа в 14.40 (по эстонскому времени - 16.40) и сообщили, что с десятого этажа смотровой платформы Tate Modern сбросили маленького мальчика", - сообщила полиция.

"Мальчик в критическом состоянии. Полиция поддерживает его семью", - написано в сообщении.

Полиция отметила, что нет оснований полагать, что подозреваемый знал жертву.

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