Галерея: в Лондоне задержан подросток, сбросивший ребенка с десятого этажа

Сегодня в Лондоне полиция задержала подростка, который, предположительно, сбросил с десятого этажа художественной галереи Tate Modern шестилетнего мальчик, передает Postimees.
Мальчика доставили в больницу на вертолете, он в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего молодого человека в качестве подозреваемого в покушении на убийство.
Художественная галерея Tate Modern, которая находится на берегу Темзы, сначала закрыла двери, чтобы никто не мог выйти, однако позже людей начали выпускать.
"Полицию вызвали четвертого августа в 14.40 (по эстонскому времени - 16.40) и сообщили, что с десятого этажа смотровой платформы Tate Modern сбросили маленького мальчика", - сообщила полиция.
"Мальчик в критическом состоянии. Полиция поддерживает его семью", - написано в сообщении.
Полиция отметила, что нет оснований полагать, что подозреваемый знал жертву.