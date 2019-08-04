В Таллинне массово превышают скорость. Но удивительно другое

"В среднем люди превышают скорость на 10-15 километров в час. Особенно опасно это для пешеходов. Очень большая разница: едем мы 50 км в час или 65-70 - если на такой скорости что-то случится с пешеходом, то травмы могут быть крайне серьезными", - рассказал сотрудник Пыхьяской префектуры Калев Пуйдак.