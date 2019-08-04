Вс, 4.08.2019
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В Таллинне массово превышают скорость. Но удивительно другое

Мобильная камера контроля скорости.

ФОТО: maanteeamet

За первый месяц использования мобильных камер контроля скорости полиция зафиксировала около 2000 случаев превышения скорости. Удивительный факт, но многие таллиннцы считают, что такие камеры устанавливаются частными структурами и вовсе не для контроля скорости, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"В среднем люди превышают скорость на 10-15 километров в час. Особенно опасно это для пешеходов. Очень большая разница: едем мы 50 км в час или 65-70 - если на такой скорости что-то случится с пешеходом, то травмы могут быть крайне серьезными", - рассказал сотрудник Пыхьяской префектуры Калев Пуйдак.

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