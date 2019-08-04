В Таллинне массово превышают скорость. Но удивительно другое

За первый месяц использования мобильных камер контроля скорости полиция зафиксировала около 2000 случаев превышения скорости. Удивительный факт, но многие таллиннцы считают, что такие камеры устанавливаются частными структурами и вовсе не для контроля скорости, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"В среднем люди превышают скорость на 10-15 километров в час. Особенно опасно это для пешеходов. Очень большая разница: едем мы 50 км в час или 65-70 - если на такой скорости что-то случится с пешеходом, то травмы могут быть крайне серьезными", - рассказал сотрудник Пыхьяской префектуры Калев Пуйдак.