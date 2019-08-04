Журавли досаждают эстонским фермерам

Ранние сорта уже собраны и эстонский картофель можно увидеть на прилавках магазинов, фермеры надеются на неплохой урожай и поздних сортов, даже несмотря на засуху. Примечательно, что жуков-вредителей этим летом сменили другие хулиганы, на этот раз - из болотных перелетных птиц, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Этим летом жуков-вредителей на своих полях фермер Калле Хамбург не обнаружил. Но им на смену быстро пришли новые гости.
"Если 6-7 лет назад главной головной болью были кабаны, то за последние годы резко выросла популяция журавлей, которые приходят хулиганить на полях. Выдергивают клубни из земли, а потом растаскивают по полю", - сетует Калле Хамбург.