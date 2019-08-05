Таллинн в понедельник посетят более 9000 интуристов

В понедельник в Таллинн прибывают три круизных лайнера, которые доставят на один день в город почти 9500 интуристов.
К 8 часам утра в столичный порт Ванасадам прибудет судно Costa Pacifica, на борту которого 2800 туристов. Лайнер покинет Таллинн в 13 часов.
Также в 8 часов утра в Таллинне ошвартуется судно Norwegian Getaway, которое доставит в город 3700 интуристов. Судно уйдет из Таллинна в 17 часов.
В 10 часов в Таллинн придет судно Aidaprima под флагом Италии, которое доставит в город почти 3000 интуристов. Судно уйдет из города в 18 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.