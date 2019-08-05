Pоссийская футболистка умерла в 21 год

Спортсменка умерла во сне от остановки сердца в ночь на 4 августа. «Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними», — сказано в публикации.

Березина — воспитанница клуба «Чертаново», за который она играла 11 лет. В составе клуба она неоднократно выигрывала чемпионаты страны и играла в финале Кубка. Кроме того, футболистка выступала за юниорскую и молодежную команды России: в 15 матчах она забила 8 голов.