Демократы обвиняют Трампа в поощрении белого национализма

Они, по словам политиков, достигают масштабов таких преступлений на почве ненависти, как массовое убийство в Эль-Пасо. Там в субботу, 3 августа, по данным следствия, белый мужчина убил 20 человек, многие из которых были выходцами из Мексики, пишет DW.com.

В частности, участник борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от демократов мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич заявил в воскресенье, 4 августа, что Трамп как минимум потворствует белому национализму и поощряет его. "У нас такой президент Соединенных Штатов, который решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", - заявила сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро высказался в этой связи о токсичном вареве белого национализма и призвал Трампа попытаться объединить американцев вместо того, чтобы разжигать пламя фанатизма.

"Недостаточно сказать, что вы сами не испытываете ненависти. Если вы активно не боретесь с ненавистью, то являетесь соучастником того, что происходит", - заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Трамп заявил, что ненависти нет места в США

Сам Трамп, комментируя убийство в Эль-Пасо, ранее заявил, что ненависти нет места в нашей стране, и мы с ней справимся.