"Манчестер Сити" сотворил историю английского футбола

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти – 4:5) в матче за Суперкубок Англии.
Счет в матче открыли номинальные гости, футболисты "Манчестер Сити" - это сделал РАхим СТерлинг на 12-й минуте, а на 77-й минуте Жоэль Матип счет сравнял. В серии пенальти Вейналдум у "Ливерпуля" смазал свою попытку, а у "Сити" все бьющие были точны. Решающий, пятый, пенальти реализовал Габриэль Жезус. «Манчестер Сити» – первая команда в Англии, выигравшая четыре домашних турнира в течение одного года.
В 2019 году команда Пепа Гвардиолы завоевала Кубок Англии, разгромив в финале «Уотфорд» (6:0), а также Кубок лиги, обыграв «Челси» (0:0, по пенальти – 4:3). Кроме этого, «горожане» стали чемпионами премьер-лиги, обойдя «Ливерпуль» на одно очко. Для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы этот трофей стал 28-м в карьере. Трофеи каталонца подсчитал sports.ru.
На счету испанского специалиста 8 побед в национальных чемпионатах (3 в Испании с «Барселоной», 3 в Германии с «Баварией», 2 в Англии с «Ман Сити»), 7 национальных кубков (2 в Испании, 2 в Германии, 1 Кубок Англии, 2 Кубка английской лиги), 5 суперкубков (3 в Испании, 2 в Англии), 2 победы в Лиге чемпионов с «Барсой», 3 победы в Суперкубке УЕФА (2 с каталонцами, 1 с «Баварией») и 3 победы на клубном ЧМ ( 2 с «Барселоной» и 1 с немецким клубом).