"Манчестер Сити" сотворил историю английского футбола

Счет в матче открыли номинальные гости, футболисты "Манчестер Сити" - это сделал РАхим СТерлинг на 12-й минуте, а на 77-й минуте Жоэль Матип счет сравнял. В серии пенальти Вейналдум у "Ливерпуля" смазал свою попытку, а у "Сити" все бьющие были точны. Решающий, пятый, пенальти реализовал Габриэль Жезус. «Манчестер Сити» – первая команда в Англии, выигравшая четыре домашних турнира в течение одного года.

В 2019 году команда Пепа Гвардиолы завоевала Кубок Англии, разгромив в финале «Уотфорд» (6:0), а также Кубок лиги, обыграв «Челси» (0:0, по пенальти – 4:3). Кроме этого, «горожане» стали чемпионами премьер-лиги, обойдя «Ливерпуль» на одно очко. Для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы этот трофей стал 28-м в карьере. Трофеи каталонца подсчитал sports.ru.