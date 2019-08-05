Как пятнадцать школьников обвели вокруг пальца прокуратуру

По итогам случаем применения насилия у школьников не было зафиксировано не единого повреждения. Подозрения вызывал и тот факт, что единственными очевидцами предполагаемых случаев насилия были потерпевшие по другим эпизодам. Несмотря на то, что в момент предполагаемых случаев насилия в помещении находились десятки других людей.

Начался судебный процесс. С каждым днем позиция прокуратуры становилось все более непрочной. Один из подростков в суде признал, что все выдумал, так как хотел доставить директору проблем. Рассказы другого с каждым месяцем становились все более противоречивыми. Вскоре дети уже плохо помнили события тех дней.

По словам Курма, возбуждению дела поспособствовал один из бывших работников школы, который подстрекал детей и их родителей, но когда из этого ничего не вышло, он сам подал заявление в полицию. Вскоре информация о поданном заявлении дошла до школы. Школьники решили воспользоваться возможностью поглумиться над директором. Очевидно, никто из них не осознавал, чем это может обернуться.

Эксперименты на людях в суде

Бывший ведущий прокурор Курм критически отнесся к деятельности прокуратуры. По его словам, обвинитель должен быть полностью уверен в виновности подозреваемого, прежде чем отправлять дело в суд. Курм считает, что прокурор не был до конца уверен, что учитель и директор школы на самом деле были виновны. Видимо, он не мог в этом себе признаться, поэтому пошел дальше.

«Суд — это не место для проведения экспериментов на людях. Не должно быть такого, что, мол, отправимся в зал суда, а там уже все выясним», - считает защитник.

И хотя в случае со Спренк прокурор отказался от обвинений по шести эпизодам, основываясь на оставшиеся обвинениях он добивался запрета на педагогическую деятельность, а также требовал условного срока для бывшего главы школы. В январе суд решил, что директор не виновен.

«Я не знаю, что произошло. В сложившейся ситуации я могу вынести только оправдательный приговор», - развел руками судья Эркки Хирсник, подчеркнув, чтоб в зале суда прозвучало огромное количество лжи.

Прокуратура попыталась оспорить решение, но в апреле окружной суд также вынес оправдательный приговор. Каасу пришлось ждать дольше, но 16 июля окружной суд оправдал и его.

В этом случае суд второй ступени даже не принял к рассмотрению кассационную жалобу прокуратуры, сочтя ее необоснованной.

«Мне неизвестно о случаях, когда окружной суд отвечает на жалобу прокурора, что здесь нечего обсуждать», - сказал Курм.

Правовая помощь обошлась Спренк в 19 800 евро (согласно договору с Курмом, заплатить эти деньги придется только в случае оправдательного приговора). Данную сумму заплатило государство, то есть налогоплательщики.

Лыунаский окружной прокурор Терье Алексашин в своем ответе была немногословна. По ее словам, в данном случае государство должно было проверить возникшие подозрения.

Курм же считает, что дело было изучено недостаточно хорошо. По его оценке, по некоторым эпизодам не были заслушаны важные свидетели, с помощью которых можно было бы опровергнуть некоторые заявления предполагаемых жертв.

Прокурор подчеркивает, что суд не стал рассматривать дело не потому, что имело место лжесвидетельство, а потому, что показания людей не внушали доверия. Поэтому доказать вину было бы проблематично.

С самого начала было понятно, что в этой ситуации невозможен положительный исход. Оба возможных итога будут негативными: были ли слова подростков выдумкой, в которую поверила прокуратура, или в школе на самом деле имело место насилие, за которое никого не наказали.