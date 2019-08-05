"Зенит" еле спасся в домашнем матче с "Краснодаром"

В московском дерби "Спартак" и "Динамо" голов забить не сумели, чем не особо порадовали свою публику. Ультрас "Спартака" и без неудач команд находятся на крайней стадии кипения - конфликт с президентм клуба Леонидом Федуном и акции протеста против главного тренера Олега Кононова, вот чем занимаются фанаты "красно-белых". Сама же игра "Спартака" после ухода нескольких ведущих игроков, пока не блещет ни крастой ни идейностью. Результат 0:0 - закономерен.

В матче лидеров, "Зенита" и "Краснодара" также была зафиксирована ничья, но в питерском поединке ничья была драматичная. Гости за 10 минут до конца встречи счет открыли, отличился автоголом Дуглас Сантос, а на 90-й минуте Артем Дзюба счет сравнял 1:1.