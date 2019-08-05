Опрос: каждый пятый работник планирует в ближайшее время сменить работу

По сравнению с 2018 годом готовность сменить работу выросла, а число работников, полностью лояльных своему работодателю, сократилось. Если в прошлом году в смене работы вообще не были заинтересованы около трети респондентов (30 %), то в нынешнем году не помышляли уйти от своего работодателя 25 % работников. В ходе исследования также выяснилось, что за объявлениями о работе следит более чем каждый третий (35 %) работник, а каждый пятый (21 %) планирует сменить работу уже в течение следующих шести месяцев.

На готовность работников перейти на другую работу во многом влияет активная вербовочная деятельность работодателей – на рынке труда объявляется о большом количестве открытых конкурсов, отправляется много приглашений для участия в них. Исследование показало, что за последнее время каждый второй работник (48 %) получал от работодателей приглашения на участие в конкурсе по найму. Больше всего приглашений (66 %) работодатели отправили руководителям отделов и проектов. Если смотреть отдельно по специальностям, то больше всего старались дать толчок для участия в конкурсе по найму работникам сферы информации и телекоммуникации (68 %). Меньше приглашений получили низкооплачиваемые неквалифицированные рабочие, которые часто получают предложения через знакомых. Из регионов чаще других получали приглашения на участие в конкурсе по найму жители Харьюмаа и Таллинна.

«За год интерес к предложениям о работе явно вырос, в первом полугодии эстонские порталы поиска работы посетили около 12 миллионов раз, – комментирует тенденции рынка труда менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. – Самый большой интерес люди по-прежнему проявляют к простым офисным работам. Например, на должность ассистента в первом полугодии было в среднем по 35 кандидатов. Очень много людей претендуют на работу в сфере обслуживания клиентов, секторах торговли, транспорта, а также промышленности и производства, поскольку большинство вакансий в Эстонии предлагается именно в этих сферах».

Хенри Аувяэрт добавил, что за один квартал в Эстонии принимается на работу в среднем 50 000 человек. «Таким образом в течение 2019 года почти каждый четвертый работник в Эстонии сменит работу», - говорит он.

Руководитель и аналитик агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер добавила, что за год выросла и цена лояльности работников. «Если год назад брутто-зарплата активно ищущих работу работников составляла в среднем 1118 евро, то этой весной – 1275 евро, т. е. на 14 % больше. Средняя брутто-зарплата вообще не ищущих работу, т. е. полностью лояльных работников, выросла за год на 17 % и этой весной составляла 1690 евро (год назад – 1444 евро).

Опубликованные агентством по исследованию зарплат свежие данные о зарплатах можно найти на сайте Palgainfo: https://www.palgainfo.ee