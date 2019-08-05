Легендарная Тереза Йохауг установила уникальное достижение

Хотя Йохауг и готовится к стартующему в ноябре лыжному Кубку мира, но достижение Терезы можно назвать уникальным. Обычно представители лыжных видов спорта участвуют в биатлонных чемпионатах и наоборот, завоевывая медали, но Йохауг мало того, что выиграла чемпионат Норвегии, так еще и выполнила норматив для участия в ЧЕ-2020. Время показанное спорстменкой - 32.20,87 - на минуту лучше норматива, кроме того, такое время позволило бы Йохауг на ЧЕ-2018 бороться за бронзовую награду. Год назад в Берлине шведка Мерах Бахта показала врема 32.19,34, а немка Алина Ре - 32.28,48. Норвежских конкуренток Йохауг обогнала более чем на две минуты, показав пятое время за всю историю чемпионатов Норвегии на данной дистанции.

Пока, правда, Йохауг, о чемпионате Европы по легкой атлетике не думает, но и не исключает возможности отправиться в Париж: "Посмотрим, как бег можно совместить с основным тренрировочным планом - сказала спортсменка в интервью NRK - Хотя для личной мотивации новые вызовы всегда полезны".