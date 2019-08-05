Глава психиатрической клиники: пациенты не приходят на прием, нуждающиеся ждут

Глава психиатрической клиники Северо-Эстонской региональной больницы Кайре Ааадамсоо рассказала Postimees, в каком случае экстренное обращение к психиатру оправдано и как можно было бы помочь тем, кто действительно в этом нуждается, несмотря на нехватку специалистов в Эстонии.

«Случаем, когда психиатрическая помощь неизбежна, мы считаем острый психоз и опасность суицида, т.е. либо уже осуществленную попытку суицида, либо очень четкий его план и угрозы», - пояснила Аадамсоо, добавив, что планирующего суицид ребенка, безусловно, можно привезти в клинику в экстренном порядке.

«Если не хотят сразу приходить в психиатрическую клинику или если ребенок не согласен идти и, на самом деле, не пытается совершить суицид немедленно, поначалу можно всегда обратиться к семейному врачу», - сказал он. Все семейные врачи, по ее словам, получили руководство по лечению относительно того, как распознать легкие психические расстройства и в некоторых случаях лечить их.

Помощь должна доходить раньше

Хотя большинство, целых 75%, психических расстройств начинается до 24 лет, по мнению Аадамсоо, особенно важно, чтобы именно до детей и молодежи помощь доходила быстрее всего.

«Жизнь молодых людей стала сложнее. В школе высокие требования, у родителей меньше времени, сеть поддержки стала меньше. Из соцсетей поступает самая разная информация, которая противоречива и которой слишком много», - описала она добавив, что общество претерпевает изменения.

Где получить помощь Если у тебя или твоего близкого: расстройства настроения, тревожные настроения или зависимость – обратись к семейному врачу; Попытка суицида или его план, острый психоз – обратись в экстренную психиатрическую помощь.

Поэтому, по мнению Аадамсоо, сейчас необходимо вкладывать больше госресурсов в то, чтобы помощь доходила до молодых людей тогда, когда у них начинаются психические проблемы. «Тогда их легче всего решить», - убеждена она.

Психические расстройства, по словам Аадамсоо, появляются все чаще, в основном это легкие расстройства – проблемы с настроением, тревожностью, зависимостью. Тяжелые душевные болезни, такие как шизофрения и биполярное расстройство, по ее словам, встречаются настолько же часто, как и раньше.

Целых 75% психических расстройств начинается до 24 лет.

«С одной стороны, жизнь стала сложнее и тревожности, может быть, стало больше, а с другой – выросла и осведомленность. Если раньше считалось нормой, что ты немного встревожен и у тебя немного проблемы со сном, то сегодня с этим уже обращаются к врачу», - сказала она, добавив, что в таких случаях поначалу помогает семейный врач.

Направление поможет тем, кто действительно нуждается

Хотя Эстонии необходимо значительно больше психиатров, по мнению Аадамсоо, многие проблемы с доступностью психиатрической помощи были бы решены, если бы для обращения к обычному психиатру требовалось направление.

«Думаю, мы находимся в ситуации, когда мы должны признать, что с одной стороны, у нас не хватает специалистов, а с другой – мы должны оставить время и силы этих немногих специалистов тем, кто действительно и больше всего в этом нуждается. Т.е. мы должны поставить фильтр в виде направления от семейного врача», - признала она.

По словам Аадамсоо, как глава клиники она постоянно видит, что к психиатру обращаются люди, у которых нет никаких психиатрических проблем. А специалист испытывает фрустрацию, когда ему постоянно приходится заниматься социальной проблемой, но в то же время подлинные нуждающиеся остаются ждать за дверью.

Другая проблема, которая связана с отсутствием направлений, по словам Аадамсоо, состоит в том, что люди не приходят на прием.

«У нас ежегодно из-за ожидания тратится полное время работы двух врачей поликлиники. Психиатры ждут пациентов, которые записались, но просто не пришли», - возмущается она, добавляя, что есть пациенты, которые просто систематически регистрируется каждый месяц, но всякий раз не приходят.

«Первое обращение должно происходить на первичном уровне, и тогда семейный врач решит, нужно ли обращаться к специалисту. И нужен ли специалист срочно или можно подождать два-три месяца в очереди», - сказала Аадамсоо.