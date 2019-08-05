В Нарва-Йыэсуу прошел благотворительный зумба-марафон

В субботу, 3 августа, в курортном городе Нарва-Йыэсуу состоялся благотворительный танцевальный зумба-марафон, в котором приняли участие все желающие вместе с зумба-инструкторами из России и Эстонии.
Энергичные движения, заводные танцы инструкторов, зажигательные ритмы и веселые мелодии подарили участникам, желающим помочь и просто зрителям отличное настроение, и создали неповторимую атмосферу. Между участниками прошел розыгрыш подарков от спонсоров.
Зрители тоже внесли свою финансовую лепту в общее дело, а все собранные средства - более 600 евро - были переданы Фонду помощи больным раком Kingitud elu.
Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu («Подаренная жизнь») основан в порядке частной инициативы. Фонд поддерживает онкобольных, лечение которых государство в данный момент не считает достаточно «рентабельным».
«Подаренная жизнь» стал одним из крупнейших благотворительных фондов Эстонии. Фонд поддержал почти 600 человек.