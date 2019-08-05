В Нарва-Йыэсуу прошел благотворительный зумба-марафон

Энергичные движения, заводные танцы инструкторов, зажигательные ритмы и веселые мелодии подарили участникам, желающим помочь и просто зрителям отличное настроение, и создали неповторимую атмосферу. Между участниками прошел розыгрыш подарков от спонсоров.

Зрители тоже внесли свою финансовую лепту в общее дело, а все собранные средства - более 600 евро - были переданы Фонду помощи больным раком Kingitud elu.

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu («Подаренная жизнь») основан в порядке частной инициативы. Фонд поддерживает онкобольных, лечение которых государство в данный момент не считает достаточно «рентабельным».