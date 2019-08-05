Пн, 5.08.2019
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В Нарва-Йыэсуу прошел благотворительный зумба-марафон

Участники зумба-марафона.

ФОТО: Евгений Рогов

В субботу, 3 августа, в курортном городе Нарва-Йыэсуу состоялся благотворительный танцевальный зумба-марафон, в котором приняли участие все желающие вместе с зумба-инструкторами из России и Эстонии.

Энергичные движения, заводные танцы инструкторов, зажигательные ритмы и веселые мелодии подарили участникам, желающим помочь и просто зрителям отличное настроение, и создали неповторимую атмосферу. Между участниками прошел розыгрыш подарков от спонсоров. 

Зрители тоже внесли свою финансовую лепту в общее дело, а все собранные средства - более 600 евро - были переданы Фонду помощи больным раком Kingitud elu.

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu («Подаренная жизнь») основан в порядке частной инициативы. Фонд поддерживает онкобольных, лечение которых государство в данный момент не считает достаточно «рентабельным».

«Подаренная жизнь» стал одним из крупнейших благотворительных фондов Эстонии. Фонд поддержал почти 600 человек.

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