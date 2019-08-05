В пятницу состоится День открытых дверей в Доме Стенбока

В рамках посещения можно будет посмотреть рабочие помещения правительства и премьер-министра в Доме Стенбока на Тоомпеа, экскурсии состоятся в 11, 12 и 13 часов. Поскольку численность посетителей ограничена, для участия в экскурсиях госканцелярия просит заранее зарегистрироваться по телефону 693 5588, на экскурсию следует взять с собой удостоверяющий личность документ.

В 18 часов во дворе Дома Стенбока состоится концерт солистов Койта Тооме и Йормы Пуусага, вход бесплатный.

Правительство и Госканцелярия переехали в Дом Стенбока 19 лет назад - первое заседание в новом месте кабинет министров провел 8 августа 2000 года. До этого правительство располагалось во дворце Тоомпеа по соседству с парламентом.

Дом Стенбока за это время посетили сотни зарубежных гостей, в том числе президент США Джордж Буш, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, канцлер Германии Ангела Меркель, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, король Испании Хуан Карлос I, королева Нидерландов Беатрикс.

День открытых дверей проводится в Доме Стенбока ежегодно с 2005 года. С 2001 года во дворе Дома Стенбока в сотрудничестве с Eesti Kontsert проводятся бесплатные концерты на открытом воздухе.